Зеленський запросив Орбана відвідати Київ під час саміту у Брюсселі - ЗМІ

У Мережі з'явилося фото рукостискання Зеленського та Орбана

На саміті ЄС у Брюсселі, президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, глава держави запросив його відвідати Київ.

Про це пише угорське видання Népszava.

Як передає ЗМІ, під час зустрічі Зеленський та Орбан потиснули один одному руки. Відбулося це у компанії лідерів Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії.

Фото моменту угорський прем’єр опублікував на сторінці у Facebook.

Йдеться і про те, що Зеленський запросив Орбана відвідати Київ. Як на запрошення відреагував прем’єр-міністр Угорщини, наразі невідомо.

Утім, головною темою розмови між лідери 8 країн стала постачання зброї до України. Канцлер Австрії та прем'єр Угорщини одразу заявили про неможливість виконання прохання.

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Нагадаємо, що держсекретар Угорщини виклав фото рукостискань прем’єра країни та українського президента. А в Мережі з’явилося відео, де Орбан намагався ігнорувати Зеленського.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який вважаться другом Путіна, видав чергову цинічну заяву щодо України.