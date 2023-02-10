Зеленский пригласил Орбана посетить Киев во время саммита в Брюсселе — СМИ

В сети появилось фото рукопожатия Зеленского и Орбана
На саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В частности, глава государства пригласил его посетить Киев.
Об этом пишет венгерское издание Népszava.
Как передает СМИ, во время встречи Зеленский и Орбан пожали друг другу руки. Произошло это в компании лидеров Болгарии, Кипра, Греции, Хорватии, Австрии и Словении.
Фото момента венгерский премьер опубликовал на странице Facebook.
A meeting в Брюсселе. #EUCO @ZelenskyyUa pic.twitter.com/PpknTsGJYT— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) 9 февраля 2023
Речь идет и о том, что Зеленский пригласил Орбана навестить Киев. Как на приглашение отреагировал премьер-министр Венгрии, пока неизвестно.
Впрочем, главной темой разговора между лидерами 8 стран стали поставки оружия в Украину. Канцлер Австрии и премьер Венгрии сразу заявили о невозможности выполнения просьбы.
Госсекретарь Венгрии выложил фото рукопожатий премьера страны и украинского президента. А в Сети появилось видео, где Орбан пытался игнорировать Зеленского.
В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, считающийся другом Путина, выдал очередное циничное заявление по Украине.
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