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На Черкащині існує підвищена загроза ракетного удару - ОВА

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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2999
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На Черкащині існує підвищена загроза ракетного удару - ОВА

Фото: Associated Press

В області триває повітряна тривога.

У п'ятницю, 10 лютого, в Черкаській області під час масштабної повітряної тривоги попередили про високу загрозу ракетних ударів.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Підвищена загроза ракетного удару на Черкащині. Будьте в максимально безпечному місці", - наголосив голова області.

До слова, "тривогу" в регіоні було оголошено о 08:27. Станом на 09:51 вона триває маже півтори години.

Нагадаємо, в Україні зранку 10 лютого оголосили масштабну повітряну тривогу. Про вибухи повідомляють у кількох населених пунктах. Зокрема, в Одесі, Кривому Розі, Кременчуцькому районі.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зранку, о 09:31, 10 лютого під час масштабної повітряної тривоги попередив про перші ракети над Україною.

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Дата публікації
Перегляди
2999
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