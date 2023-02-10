Росіяни атакували безпілотниками Хмельниччину: що відомо (фото)

Постраждалих немає.
У ніч проти 10 лютого близько 4:00 російські окупанти атакували безпілотниками Хмельниччину. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.
"Вночі ворог вчергове атакував нашу країну "Шахідами". Близько 04:00 ранку відбулось влучання в об'єкт критичної інфраструктури", - йдеться у його повідомленні.
За його словами, пожежу внаслідок ворожого удару вдалося ліквідувати. Постраждалих немає, наголосив Гамалі.
До слова, на Хмельниччині вночі тривогу не було оголошено.
Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого низці українських областей на сході, півдні та півночі була оголошена повітряна тривога. Про небезпеку сповіщали два рази протягом ночі.
У Харкові, Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи. Зокрема, за годину у Запоріжжі зафіксовано 17 ворожих "прильотів" - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.
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