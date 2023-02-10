Россияне продвинулись на двух ключевых направлениях фронта – разведка Британии

Российские оккупанты, 7 февраля, вероятно добились тактических успехов на двух ключевых участках фронта. Впрочем, понесли большие потери.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в Twitter.

В строительстве говорится, что захватчикам удалось продвинуться на 2-3 км на северной окраине города Бахмут на Донбассе. В частности, они взяли под свой контроль местность у главной трассы М-03, ведущей в город. оккупанты все ближе подступают к Бахмуту.

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Известно также, что наемники "Вагнера" обошли западную окраину города Угледар. Однако, понесли большие потери, поскольку здесь действовали неопытные подразделения.

"Российские войска, вероятно, бежали и бросили, по меньшей мере, 30 практически невредимых бронетранспортеров в одном инциденте после неудачного штурма", — отмечают в Минобороны Британии.

Отметим, что на сегодняшний день Украина имеет на вооружении все разновидности оружия, которого не было 24 февраля 2022 года.

Добавим, что наиболее вероятным направлением наступления российских войск определяется Донецкое направление, в целом Донбасс.

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