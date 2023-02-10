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Ракетный удар по Украине: на Прикарпатье прогремели взрывы

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
5307
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Украине: на Прикарпатье прогремели взрывы

Фото: Associated Press

Украинцев призывают последовать в укрытия.

В Ивано-Франковской области утром 10 февраля во время массированной ракетной атаки России слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает "Суспільне".

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук обратилась к местным жителям:

"Друзья, в области работает ПВО! Прошу оставаться всем в укрытиях! Берегите себя и близких! Держимся!"

Напомним, что в Украине масштабная воздушная тревога продолжается. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
5307
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