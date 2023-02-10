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В Хмельницком прогремел взрыв

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
8420
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницком прогремел взрыв

Фото: Associated Press

В городе возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.

Сегодня, 10 февраля, во время воздушной тревоги в Хмельницком раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин на своем канале в Телеграмме.

"Взрыв в Хмельницком. Берегите себя. Детали со временем", — отметил он.

Симчишин предупредил, что в результате взрыва возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами.

О взрыве в Хмельницком сообщил и глава областной военной администрации Сергей Гамалий. Он отметил, что часть города осталась без света.

"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - подчеркнул он.

Напомним, что масштабная воздушная тревога продолжается. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

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Дата публикации
Просмотры
8420
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