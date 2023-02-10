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У Хмельницькому прогримів вибух

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
2956
Час на прочитання
1 хв
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У Хмельницькому прогримів вибух

Фото: Associated Press

У місті можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.

Сьогодні, 10 лютого, під час повітряної тривоги у Хмельницькому пролунав вибух.

Про це повідомив мер Хмельницького Олександр Симчишин на своєму каналі в "Телеграм".

"Вибух у Хмельницькому. Бережіть себе. Деталі згодом", - зазначив він.

Симчишин попередив, що внаслідок вибуху можливі перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

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