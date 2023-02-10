Над Кривим Рогом збили 3 ракети, ще одну у районі – Вілкул

Фрагменти збитих ракет впали на територію приватного сектору, але, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Сьогодні, 10 лютого, під час масованого обстрілу України у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили 4 ракети.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

"У периметрі Криворізького району збито 4 ворожі ракети, зокрема 3 у межах міста. Є падіння фрагментів на територію приватного сектору", - поінформував він.

За його словами, великих руйнувань немає, люди не постраждали.

"Інші ракети від міста відвернули", - зазначив Вілкул.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області вранці 10 лютого пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги. Тоді Вілкул повідомив, що ще сім ракет до них підлітали.

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