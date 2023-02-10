У Пентагоні мають намір відновити надсекретні програми в Україні – WP

У США панують відновити дію надсекретних програм в Україні, які призупинили після 24 лютого. Якщо Пентагон отримає схвалення, то американські війська спеціальних операцій зможуть використовувати українських оперативників для спостереження за російськими військами і протидії дезінформації.

Про це йдеться у матеріалі The Washington Post.

За інформацією видання, якщо законодавці схвалять пропозицію Міноборони США, то програма знову зможе почати діяти вже у 2024 році. Утім, чиновники Конгресу мають сумнів, чи отримає Пентагон бажаний результат, оскільки, республіканці можуть виступити проти на тлі значної фінансової підтримки України.

На реалізацію програми називають суму в $15 мільйонів на рік, яка є незначною у співвідношенні з тим, скільки витрачається на надсекретні програми у всьому світі.

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В Україні наразі діють більш нові програми, які вважають формою "нерегулярної війни". Їх використовують проти Китаю та Росії з якими конкурують США.

Попри це, критики програми заявляють, що таке рішення РФ може сприйняти як провокацію і розширити масштаби війни.

"Те, що починалося як розвідувальна місія, може швидко перетворитися на бойові дії, коли в "сурогатів" почнуть стріляти. Я думаю, що це реальний ризик в Україні, і я не впевнений, як Міністерство [оборони] збирається змінити думку людей в Конгресі з цього приводу", - заявив один із чиновників США. Ь

Марк Шварц, генерал у відставці і колишній командувач спецопераціями в Європі, розповів, що до припинення програм в Україні діяли "сурогати", проте США не постачали їх зброєю, яка могла б викликати проблеми.

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"Ми не збиралися оснащувати українців складними засобами для використання вибухівки, тому що якщо вони пронесуть її через кордон в Росію і будуть використовувати американську вибухівку для диверсійних операцій, які ми не санкціонували, це буде ескалацією", - сказав генерал.

Зазначимо, що дев’яте засідання контактної групи з питань оборони України зосередиться на конкретному обговоренні нагальних потреб ЗСУ напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.

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