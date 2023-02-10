Вишневий пиріг: класичний рецепт

Цей пиріг можна пекти цілий рік, влітку зі свіжими ягодами, а взимку із замороженими чи консервованими.

Кисло-солодка начинка та ніжне тісто – таке поєднання не залишить байдужим навіть гурмана.

Складники

борошно – 1 склянка;

цукор – 1 склянка;

яйця – 2 шт.;

сметана – 180 г;

розпушувач – 1,5 чайної ложки;

олія вершкове – 100 г;

вишня – 300-400 г;

крохмаль – 1 ст. л.;

сіль – щіпка.

Приготування

Розморозьте ягоди, злийте сік, перемішайте крохмаль із вишнями. Яйця збийте з цукром, додайте заздалегідь розтоплену олію, сметану, сіль, просіяне борошно з розпушувачем і перемішайте. Тісто має вийти за консистенцією густої сметани. Дно рознімної форми вистеліть пергаментом. Добре перемішане тісто, вилийте у форму, рівномірно розподіліть, зверху на тісто розкладіть вишню і злегка втисніть її в тісто. Духовку розігрійте до 180 градусів та випікайте 40 хвилин, готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Пиріг остудіть у формі, потім вийміть і посипте цукровою пудрою.

Порада

Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

Читайте також: