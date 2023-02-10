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Вишневий пиріг: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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Вишневий пиріг: класичний рецепт

Фото: Credits

Цей пиріг можна пекти цілий рік, влітку зі свіжими ягодами, а взимку із замороженими чи консервованими.

Кисло-солодка начинка та ніжне тісто – таке поєднання не залишить байдужим навіть гурмана.

Складники

  • борошно – 1 склянка;
  • цукор – 1 склянка;
  • яйця – 2 шт.;
  • сметана – 180 г;
  • розпушувач – 1,5 чайної ложки;
  • олія вершкове – 100 г;
  • вишня – 300-400 г;
  • крохмаль – 1 ст. л.;
  • сіль – щіпка.

Приготування

Розморозьте ягоди, злийте сік, перемішайте крохмаль із вишнями. Яйця збийте з цукром, додайте заздалегідь розтоплену олію, сметану, сіль, просіяне борошно з розпушувачем і перемішайте. Тісто має вийти за консистенцією густої сметани. Дно рознімної форми вистеліть пергаментом. Добре перемішане тісто, вилийте у форму, рівномірно розподіліть, зверху на тісто розкладіть вишню і злегка втисніть її в тісто. Духовку розігрійте до 180 градусів та випікайте 40 хвилин, готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. Пиріг остудіть у формі, потім вийміть і посипте цукровою пудрою.

Порада

  • Всі продукти повинні бути кімнатної температури.

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Дата публікації
Перегляди
1100
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