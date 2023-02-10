Вишневый пирог: классический рецепт

Этот пирог можно печь целый год: летом со свежими ягодами, а зимой - с замороженными или консервированными.
Кисло-сладкая начинка и нежное тесто - такое сочетание не оставит равнодушным даже гурмана.
Ингредиенты
- мука – 1 стакан
- сахар – 1 стакан
- яйца – 2 шт.
- сметана – 180 г
- разрыхлитель – 1,5 чайной ложки
- масло сливочное – 100 г
- вишня – 300-400 г
- крахмал – 1 ст. л.
- соль – щепотка
Приготовление
Разморозьте ягоды, слейте сок, перемешайте крахмал с вишнями. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное заранее масло, сметану, соль, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. Дно разъемной формы выстелите пергаментом. Хорошо перемешанное тесто, вылейте в форму, равномерно распределите, сверху на тесто разложите вишню и слегка ее вдавите в тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте 40 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пирог остудите в форме, затем выньте и посыпьте сахарной пудрой.
Совет
- Все продукты должны быть комнатной температуры.
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