Вишневый пирог: классический рецепт

Этот пирог можно печь целый год: летом со свежими ягодами, а зимой - с замороженными или консервированными.

Кисло-сладкая начинка и нежное тесто - такое сочетание не оставит равнодушным даже гурмана.

Ингредиенты

мука – 1 стакан

сахар – 1 стакан

яйца – 2 шт.

сметана – 180 г

разрыхлитель – 1,5 чайной ложки

масло сливочное – 100 г

вишня – 300-400 г

крахмал – 1 ст. л.

соль – щепотка

Приготовление

Разморозьте ягоды, слейте сок, перемешайте крахмал с вишнями. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное заранее масло, сметану, соль, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. Дно разъемной формы выстелите пергаментом. Хорошо перемешанное тесто, вылейте в форму, равномерно распределите, сверху на тесто разложите вишню и слегка ее вдавите в тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте 40 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пирог остудите в форме, затем выньте и посыпьте сахарной пудрой.

Совет

Все продукты должны быть комнатной температуры.

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