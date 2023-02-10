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Вишневый пирог: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
560
Время на прочтение
1 мин
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Вишневый пирог: классический рецепт

Фото: Credits

Этот пирог можно печь целый год: летом со свежими ягодами, а зимой - с замороженными или консервированными.

Кисло-сладкая начинка и нежное тесто - такое сочетание не оставит равнодушным даже гурмана. 

Ингредиенты

  • мука – 1 стакан
  • сахар – 1 стакан
  • яйца – 2 шт.
  • сметана – 180 г
  • разрыхлитель – 1,5 чайной ложки
  • масло сливочное – 100 г
  • вишня – 300-400 г
  • крахмал – 1 ст. л.
  • соль – щепотка

Приготовление

Разморозьте ягоды, слейте сок, перемешайте крахмал с вишнями. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное заранее масло, сметану, соль, просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте. Тесто должно получиться по консистенции, как густая сметана. Дно разъемной формы выстелите пергаментом. Хорошо перемешанное тесто, вылейте в форму, равномерно распределите, сверху на тесто разложите вишню и слегка ее вдавите в тесто. Духовку разогрейте до 180 градусов и выпекайте 40 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пирог остудите в форме, затем выньте и посыпьте сахарной пудрой.

Совет

  • Все продукты должны быть комнатной температуры.

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Дата публикации
Просмотры
560
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