Классический яблочный пирог: простой рецепт

Приготовление решетчатой корочки на яблочном пироге может вызвать некоторые трудности, но, сделав ее один раз, вы поймете принцип, и она уже не будет вызывать у вас затруднений. Помните, корочка обязательно должна быть плетеной, потому что, если вы просто сложите полоски друг на друга, не переплетая, они набухнут и будут выглядеть перекошенными после выпекания.

Ингредиенты

Для теста

мука - 2 стакана

соль - 1 чайная ложка

сахар - 2 столовые ложки

сливочное масло - 170 г

кулинарный жир или маргарин - 110 г

водка - 50 г

вода - 50 г

Для начинки

кислые яблоки - 7 шт.

сливочное масло - 40 г

мука - 3 столовые ложки

сок 1 лимона

белый сахар - 1/2 стакана

светло-коричневый сахар - 1/2 стакана

мускатный орех - 1/2 чайной ложки

корица - 1 чайная ложка

щепотка соли

Приготовление теста

Смешайте полтора стакана муки, соль и сахар в кухонном комбайне. Добавьте сливочное масло и кулинарный жир и взбивайте, пока однородное тесто не начнет собираться в неравномерные комки, около 15 секунд. Очистите чашу резиновой лопаткой и равномерно распределите тесто вокруг лезвия процессора. Добавьте оставшуюся муку и взбивайте, пока смесь не будет равномерно распределена по миске. Переложите смесь в миску и сбрызнете ее водкой и водой. С помощью резиновой лопаточки перемешивайте, пока оно не станет слегка липким. Разделите тесто на два ровных шарика и расплющите каждый, заверните в пленку и поставьте в холодильник минимум на 45 минут или до 2 дней.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Раскатайте тесто. Приготовьте начинку.

Приготовление начинки

Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы получилась паста. Добавьте сахар и лимонный сок и готовьте, часто помешивая, пока смесь не станет пузырчатой и густой. Снимите с огня. Положите нарезанные тонкими ломтиками яблоки в миску среднего размера. Вылейте смесь растопленного масла и сахара на яблоки и перемешайте, чтобы покрыть яблоки.

Фото: Credits

Приготовление пирога

Выложите яблоки в форму для пирога, выстланную тестом, затем используйте оставшееся тесто для пирога, чтобы сделать решетчатую корочку.

Выпекайте пирог в течение 15 минут, затем уменьшите температуру до 180 градусов и выпекайте еще 35-45 минут, пока корочка не станет золотисто-коричневой, а начинка - пузырчатой. Выньте из духовки и дайте остыть.

Подавайте со сливками или мороженым.

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