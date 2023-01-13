Классический яблочный пирог: простой рецепт

Классический яблочный пирог обязательно должен быть с решётчатой корочкой.
Приготовление решетчатой корочки на яблочном пироге может вызвать некоторые трудности, но, сделав ее один раз, вы поймете принцип, и она уже не будет вызывать у вас затруднений. Помните, корочка обязательно должна быть плетеной, потому что, если вы просто сложите полоски друг на друга, не переплетая, они набухнут и будут выглядеть перекошенными после выпекания.
Ингредиенты
Для теста
- мука - 2 стакана
- соль - 1 чайная ложка
- сахар - 2 столовые ложки
- сливочное масло - 170 г
- кулинарный жир или маргарин - 110 г
- водка - 50 г
- вода - 50 г
Для начинки
- кислые яблоки - 7 шт.
- сливочное масло - 40 г
- мука - 3 столовые ложки
- сок 1 лимона
- белый сахар - 1/2 стакана
- светло-коричневый сахар - 1/2 стакана
- мускатный орех - 1/2 чайной ложки
- корица - 1 чайная ложка
- щепотка соли
Приготовление теста
Смешайте полтора стакана муки, соль и сахар в кухонном комбайне. Добавьте сливочное масло и кулинарный жир и взбивайте, пока однородное тесто не начнет собираться в неравномерные комки, около 15 секунд. Очистите чашу резиновой лопаткой и равномерно распределите тесто вокруг лезвия процессора. Добавьте оставшуюся муку и взбивайте, пока смесь не будет равномерно распределена по миске. Переложите смесь в миску и сбрызнете ее водкой и водой. С помощью резиновой лопаточки перемешивайте, пока оно не станет слегка липким. Разделите тесто на два ровных шарика и расплющите каждый, заверните в пленку и поставьте в холодильник минимум на 45 минут или до 2 дней.
Разогрейте духовку до 220 градусов. Раскатайте тесто. Приготовьте начинку.
Приготовление начинки
Растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и тщательно перемешайте, чтобы получилась паста. Добавьте сахар и лимонный сок и готовьте, часто помешивая, пока смесь не станет пузырчатой и густой. Снимите с огня. Положите нарезанные тонкими ломтиками яблоки в миску среднего размера. Вылейте смесь растопленного масла и сахара на яблоки и перемешайте, чтобы покрыть яблоки.
Приготовление пирога
Выложите яблоки в форму для пирога, выстланную тестом, затем используйте оставшееся тесто для пирога, чтобы сделать решетчатую корочку.
Выпекайте пирог в течение 15 минут, затем уменьшите температуру до 180 градусов и выпекайте еще 35-45 минут, пока корочка не станет золотисто-коричневой, а начинка - пузырчатой. Выньте из духовки и дайте остыть.
Подавайте со сливками или мороженым.
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