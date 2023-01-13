Класичний яблучний пиріг: простий рецепт

Приготування ґратчастої скоринки на яблучному пирізі може викликати деякі труднощі, але, зробивши її один раз, ви зрозумієте принцип і вона вже не викликатиме у вас труднощів. Пам'ятайте, скоринка обов'язково має бути плетеною, тому що, якщо ви просто складете смужки одна на одну, не переплітаючи, вони набухнуть і матимуть перекошений вигляд після випікання.

Складники

Для тіста

борошно — 2 склянки

сіль — 1 чайна ложка

цукор — 2 столові ложки

вершкове масло 170 г

кулінарний жир або маргарин — 110 г

горілка — 50 г

вода — 50 г

Для начинки

кислі яблука — 7 шт.

вершкове масло — 40 г

борошно — 3 столові ложки

сік 1 лимона

білий цукор — 1/2 склянки

світло-коричневий цукор — 1/2 склянки

мускатний горіх — 1/2 чайної ложки

кориця — 1 чайна ложка

дрібка солі

Приготування тіста

Змішайте півтори склянки борошна, сіль та цукор у кухонному комбайні. Додайте вершкове масло та кулінарний жир і збивайте, доки однорідне тісто не почне збиратися у нерівномірні грудки, близько 15 секунд. Очистіть чашу гумовою лопаткою та рівномірно розподіліть тісто навколо леза процесора. Додайте борошно, що залишилося, і збивайте, поки суміш не буде рівномірно розподілена по мисці. Перекладіть суміш у миску і збризніть її горілкою та водою. За допомогою гумової лопаточки перемішайте, поки вона не стане злегка липкою. Розділіть тісто на дві рівні кульки і розплющіть кожну, загорніть у плівку і поставте в холодильник мінімум на 45 хвилин або до 2 днів.

Розігрійте духовку до 220 градусів. Розкотіть тісто. Приготуйте начинку.

Приготування начинки

Розтопіть вершкове масло на середньому вогні. Додайте борошно і ретельно перемішайте, щоб вийшла паста. Додайте цукор та лимонний сік і готуйте, часто помішуючи, поки суміш не стане пухирчастою та густою. Зніміть із вогню. Покладіть нарізані скибочками яблука в миску середнього розміру. Вилийте суміш розтопленої олії та цукру на яблука і перемішайте, щоб покрити яблука.

Фото: Credits

Приготування пирога

Викладіть яблука у форму для пирога, вистелену тістом, потім використовуйте тісто, що залишилося для пирога, щоб зробити гратчасту скоринку.

Випікайте пиріг протягом 15 хвилин, потім зменшіть температуру до 180 градусів і випікайте ще 35-45 хвилин, поки скоринка не стане золотаво-коричневою, а начинка не стане пухирчастою. Вийміть із духовки і дайте охолонути.

Подавайте із вершками або морозивом.

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