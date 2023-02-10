В Пентагоне намерены возобновить сверхсекретные программы в Украине — WP

В Украине действуют более новые программы, которые считают формой "нерегулярной войны"
В США возобновят действие сверхсекретных программ в Украине, которые приостановили после 24 февраля. Если Пентагон получит одобрение, то американские войска специальных операций смогут использовать украинских оперативников для наблюдения за российскими войсками и противодействия дезинформации.
Об этом говорится в материале The Washington Post.
По информации издания, если законодатели одобрят предложение Минобороны США, программа снова сможет начать действовать уже в 2024 году. Впрочем, чиновники Конгресса сомневаются, получит ли Пентагон желаемый результат, поскольку республиканцы могут выступить против на фоне значительной финансовой поддержки Украины.
На реализацию программы называют сумму в $15 миллионов в год, которая незначительна в соотношении с тем, сколько тратится на сверхсекретные программы во всем мире.
В Украине действуют более новые программы, которые считают формой "нерегулярной войны". Их используют против Китая и России, с которыми конкурируют США.
При этом критики программы заявляют, что такое решение РФ может воспринять как провокацию и расширить масштабы войны.
"То, что начиналось как разведывательная миссия, может быстро превратиться в боевые действия, когда в "суррогатов" начнут стрелять. Я думаю, что это реальный риск в Украине, и я не уверен, как Министерство [обороны] собирается изменить мнение людей в Конгрессе на этот счет", — заявил один из чиновников США. Ь
Марк Шварц, генерал в отставке и бывший командующий спецоперациями в Европе, рассказал, что до прекращения программ в Украине действовали "суррогаты", однако США не снабжали их оружием, которое могло бы вызвать проблемы.
"Мы не собирались оснащать украинцев сложными средствами для использования взрывчатки, потому что если они пронесут ее через границу в Россию и будут использовать американскую взрывчатку для диверсионных операций, которые мы не санкционировали, это будет эскалацией", — сказал генерал.
Отметим, что девятое заседание контактной группы по обороне Украины сосредоточится на конкретном обсуждении насущных потребностей ВСУ накануне годовщины полномасштабного вторжения России.
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