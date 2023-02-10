В Пентагоне намерены возобновить сверхсекретные программы в Украине — WP

В США возобновят действие сверхсекретных программ в Украине, которые приостановили после 24 февраля. Если Пентагон получит одобрение, то американские войска специальных операций смогут использовать украинских оперативников для наблюдения за российскими войсками и противодействия дезинформации.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

По информации издания, если законодатели одобрят предложение Минобороны США, программа снова сможет начать действовать уже в 2024 году. Впрочем, чиновники Конгресса сомневаются, получит ли Пентагон желаемый результат, поскольку республиканцы могут выступить против на фоне значительной финансовой поддержки Украины.

На реализацию программы называют сумму в $15 миллионов в год, которая незначительна в соотношении с тем, сколько тратится на сверхсекретные программы во всем мире.

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В Украине действуют более новые программы, которые считают формой "нерегулярной войны". Их используют против Китая и России, с которыми конкурируют США.

При этом критики программы заявляют, что такое решение РФ может воспринять как провокацию и расширить масштабы войны.

"То, что начиналось как разведывательная миссия, может быстро превратиться в боевые действия, когда в "суррогатов" начнут стрелять. Я думаю, что это реальный риск в Украине, и я не уверен, как Министерство [обороны] собирается изменить мнение людей в Конгрессе на этот счет", — заявил один из чиновников США. Ь

Марк Шварц, генерал в отставке и бывший командующий спецоперациями в Европе, рассказал, что до прекращения программ в Украине действовали "суррогаты", однако США не снабжали их оружием, которое могло бы вызвать проблемы.

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"Мы не собирались оснащать украинцев сложными средствами для использования взрывчатки, потому что если они пронесут ее через границу в Россию и будут использовать американскую взрывчатку для диверсионных операций, которые мы не санкционировали, это будет эскалацией", — сказал генерал.

Отметим, что девятое заседание контактной группы по обороне Украины сосредоточится на конкретном обсуждении насущных потребностей ВСУ накануне годовщины полномасштабного вторжения России.

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