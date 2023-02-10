Над Кривым Рогом сбили 3 ракеты, еще одну в районе – Вилкул

Фрагменты сбитых ракет упали на территорию частного сектора, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сегодня, 10 февраля, во время массированного обстрела Украины в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили 4 ракеты.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

"В периметре Криворожского района сбиты 4 вражеских ракеты, в том числе 3 в черте города. Есть падение фрагментов на территорию частного сектора", — проинформировал он.

По его словам, больших разрушений нет, люди не пострадали.

"Другие ракеты от города отвели", — отметил Вилкул.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области утром 10 февраля раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги. Тогда Вилкул сообщил, что еще семь ракет к ним подлетали.

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