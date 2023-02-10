Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибух у Хмельницькому: що відомо про перші наслідки "прильоту"

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
Дата публікації
Перегляди
5924
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибух у Хмельницькому: що відомо про перші наслідки "прильоту"

Фото: Сергій Гамалій.

Окупанти випустили по західних областях чотири ракети.

Місто Хмельницький 10 лютого частково залишилося без електропостачання і води внаслідок ракетного удару Росії.

"В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав у Telegram голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Раніше Сергій  Гамалій повідомив про чотири російські ракети, випущені по західних областях. За його словами, "орки мстять Україні за те, що світ підтримує нас у нашій боротьбі".

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога в Україні триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

Крім того, у ніч проти 10 лютого близько 4:00 окупанти атакували безпілотниками Хмельниччину. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5924
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація