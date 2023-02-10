Вибух у Хмельницькому: що відомо про перші наслідки "прильоту"

Місто Хмельницький 10 лютого частково залишилося без електропостачання і води внаслідок ракетного удару Росії.

"В Хмельницькому пролунав вибух. Частина міста без електропостачання. Можуть бути збої і в водопостачанні. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" - написав у Telegram голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Раніше Сергій Гамалій повідомив про чотири російські ракети, випущені по західних областях. За його словами, "орки мстять Україні за те, що світ підтримує нас у нашій боротьбі".

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога в Україні триває. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

Крім того, у ніч проти 10 лютого близько 4:00 окупанти атакували безпілотниками Хмельниччину. Ворог влучив в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району.

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