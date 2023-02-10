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Взрыв в Хмельницком: что известно о первых последствиях "прилета"

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
3324
Время на прочтение
1 мин
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Взрыв в Хмельницком: что известно о первых последствиях "прилета"

Фото: Сергей Гамалий.

Оккупанты выпустили по западным областям четыре ракеты.

Город Хмельницкий 10 февраля частично остался без электроснабжения и воды в результате ракетного удара России.

"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" – написал в Telegram глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Ранее Сергей Гамалий сообщил о четырех российских ракетах, выпущенных по западным областям. По его словам, "орки мстят Украине за то, что мир поддерживает нас в нашей борьбе".

Напомним, что масштабная воздушная тревога в Украине продолжается. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.

Кроме того, в ночь на 10 февраля около 4:00 оккупанты атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

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Дата публикации
Просмотры
3324
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