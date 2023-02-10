Взрыв в Хмельницком: что известно о первых последствиях "прилета"

Оккупанты выпустили по западным областям четыре ракеты.
Город Хмельницкий 10 февраля частично остался без электроснабжения и воды в результате ракетного удара России.
"В Хмельницком раздался взрыв. Часть города без электроснабжения. Могут быть сбои и в водоснабжении. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" – написал в Telegram глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.
Ранее Сергей Гамалий сообщил о четырех российских ракетах, выпущенных по западным областям. По его словам, "орки мстят Украине за то, что мир поддерживает нас в нашей борьбе".
Напомним, что масштабная воздушная тревога в Украине продолжается. Не пренебрегайте собственной безопасностью – оставайтесь в укрытиях.
Кроме того, в ночь на 10 февраля около 4:00 оккупанты атаковали беспилотниками Хмельницкую область. Враг попал в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.
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