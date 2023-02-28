ВСУ готовятся к контрнаступлению: аналитики из США описали сроки

Украинские военные готовятся к контрнаступлению. Скорее всего, это может произойти уже весной 2023 года.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

В ISW обратили внимание, что украинские военные продолжают реагировать на беспокойство Запада о возможностях Украины освободить оккупированные территории.

В частности, заместитель начальника Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Вадим Скибицкий заявлял, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению весной 2023 года, а стратегической целью Украины является разделение российского фронта между временно оккупированным Крымом и материковой частью России.

Специалисты Института отметили, что эти заявления появились после того, как западные СМИ и официальные лица начали выражать сомнения в способности Украины вести контрнаступление и в том, что Запад сможет предоставить ей необходимую долгосрочную военную помощь.

Впрочем, по мнению представителя ГУР, украинские военные готовы к контрнаступлению, и предоставление военной помощи Западу является одним из решающих факторов в определении сроков украинского контрнаступления.

"Украинские военные продолжают реагировать на беспокойство Запада относительно возможностей Украины и предполагают, что украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины", — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес тоже считает, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины может начаться весной.

По данным Politico, Белый дом советует Украине быстрее начинать контрнаступление.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснял, что ВСУ ежедневно проводят контрнаступательную операцию на левобережной Херсонщине, Запорожье, Луганщине и Донбассе, однако пока это не активная фаза этой операции. Когда же наступит активная фаза контрнаступления – знают только в Генштабе ВСУ.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил , от кого зависит решение о начале контрнаступления ВСУ.

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