Когда может начаться контрнаступление ВСУ: эксперт удивил оптимистическим прогнозом

По мнению эксперта, до конца апреля можно ожидать контрнаступления ВСУ.
Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время — в течение месяца-двух.
Такое мнение выразил военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью ТСН.ua.
"Мое внутреннее убеждение таково — контрнаступление может начаться в течение 30-60 ближайших суток. То есть до конца апреля можно ожидать контрнаступление ВСУ. Сейчас многое зависит от нашей логистики, насыщенности наших тылов людьми. Эти 8 бригад (штурмовые бригады "Гвардии наступления" МВД — Ред.), которые создаются, их надо научить. Конечно, многое зависит от боеприпасов — это техника, которая сейчас едет в Украину из стран Запада", — отметил Ступак.
По его словам, уже появились фото- и видеоматериалы того, как загружаются и маскируются американские БМП, которые едут в Украину.
"Надо насытить наши тылы техникой, запасными частями, чтобы в случае поражения техники ее можно было быстро отремонтировать без необходимости везти ее в Польшу или еще дальше", — добавил эксперт.
Контрнаступление ВСУ: что известно
Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, которое может произойти уже весной 2023 года.
Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес тоже считает, что контрнаступление Украина должна начать весной.
По данным Politico, Белый дом советует Украине быстрее начинать контрнаступление.
Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказывал, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление.
Бывший советник ОП Алексей Арестович заявлял, что проведение украинского контрнаступления сдерживает лишь недостаточное количество вооружения и военной техники от западных партнеров.