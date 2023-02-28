Когда может начаться контрнаступление ВСУ: эксперт удивил оптимистическим прогнозом

По мнению эксперта, до конца апреля можно ожидать контрнаступления ВСУ.

Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время — в течение месяца-двух.

Такое мнение выразил военный эксперт Украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью ТСН.ua.

"Мое внутреннее убеждение таково — контрнаступление может начаться в течение 30-60 ближайших суток. То есть до конца апреля можно ожидать контрнаступление ВСУ. Сейчас многое зависит от нашей логистики, насыщенности наших тылов людьми. Эти 8 бригад (штурмовые бригады "Гвардии наступления" МВД — Ред.), которые создаются, их надо научить. Конечно, многое зависит от боеприпасов — это техника, которая сейчас едет в Украину из стран Запада", — отметил Ступак.

По его словам, уже появились фото- и видеоматериалы того, как загружаются и маскируются американские БМП, которые едут в Украину.

"Надо насытить наши тылы техникой, запасными частями, чтобы в случае поражения техники ее можно было быстро отремонтировать без необходимости везти ее в Польшу или еще дальше", — добавил эксперт.