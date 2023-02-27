В ГУР рассказали, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление

Вооруженные силы Украины уже весной смогут перейти в контрнаступление. Конкретное время зависит, в частности, от снабжения западного оружия.

Об этом сообщил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий в комментарии DW.

Представитель ГУР МО Украины рассказал, что главная цель контрнаступления – попытка «вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России».

«Цель контрнаступления – освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границу.

Тем временем Россия накопила определенное количество штурмовой авиации у границ с Украиной . Враг планирует задействовать его в важнейших направлениях, где пытается вести наступление.

Генштаб сообщил об обнаружении на Харьковщине двух российских ВРГ. По мнению американского Института изучения войны (ISW), таким образом, вероятно, российские войска пытаются усилить темпы наступательных действий именно на участке Купянск-Лиман.

Добавим, в Курской и Брянской областях РФ находится до 6 тысяч "мобиков".