У ГУР розповіли, коли ЗСУ зможуть перейти у контрнаступ

Збройні сили України уже навесні зможуть перейти у контрнаступ. Конкретний час залежить, зокрема, від постачання західної зброї.

Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький у коментарі DW.

Представник ГУР МО України розповів, що головна мета контрнаступу - спроба «вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії».

«Мета контрнаступу – звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордон.

Тим часом, Росія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Ворог планує задіяти її у найважливіших напрямах, де намагається вести наступ.

Генштаб повідомив про виявлення на Харківщині двох російських ДРГ. На думку американського Інституту вивчення війни (ISW), таким чином, ймовірно, російські війська намагаються посилити темпи наступальних дій саме на ділянці Куп‘янськ-Лиман.

Додамо, у Курській та Брянській областях РФ перебуває до 6 тисяч "мобіків".