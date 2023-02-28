Растущая Луна 21 февраля-6 марта 2023: гороскоп для всех знаков зодиака

Растущая Луна – прекрасный период для начала реализации своих планов и воплощения их в жизнь.

Растущая Луна – это период от новолуния до полнолуния. Именно этот период считается астрологами, благоприятным для начала новых дел.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Теперь вы можете соединиться с гармонией Вселенной. В вашу жизнь войдут богатство и процветание, если вы не будете бояться. Научитесь ценить собственные ресурсы.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Вселенная ожидает ваш отчет – что вы дали миру и как вы принимаете его дары. Если вы что-то получаете, то должны что-то давать в ответ. Круг обмена не должен быть разорван.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Вы должны осознать, что напрасно держитесь за свои предыдущие предубеждения и надежды. Именно это мешает вам увидеть окружающие вас возможности. Не действуйте против перемен. Пора смело посмотреть в будущее.

РАК (22 июня-22 июля)

Не сочтите дружбу тем, что существует просто так. Простите свою преданность тем, кто нуждается в вашей поддержке. В то же время не позволяйте гордости увлечь вас. Признайте, что другие могут помочь вам, вы только выигрываете от этого.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Тщательно обдумывайте свои поступки. Именно тогда у вас будет достаточно сил, чтобы справиться с любой проблемой. А глубинные "я" начнут влиять на вашу жизнь.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Счастье и любовь присутствуют в вашей жизни. Найдите время, чтобы оценить вещи, которые делают нас счастливыми. Живите полной жизнью, умейте наслаждаться в любое мгновение.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Теперь вы не можете сделать достойный выбор. Это будет держать, пока вы думаете, что является игрушкой в руках судьбы. Не вините других в ваших проблемах. Ваши мысли и действия влияют на вашу жизнь.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Крепко стойте за свои идеалы и слушайте свое сердце. Ваши мечты вскоре сбудутся. Будьте смиренны и смело двигайтесь к собственной цели.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Каждое испытание таит в себе урок для вас, который укрепит решимость и позволит отточить свое мастерство и опыт. Не бойтесь принимать вызовы. Также сейчас спросите себя, что вам необходимо для того, чтобы двигаться дальше.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Крепко держитесь корней и получите вознаграждение. Теперь вы можете пойти на определенный риск. Используйте вашу интуицию во избежание опасности. Настройтесь на духовную поддержку.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Пейте больше воды, ешьте здоровую пищу, проводите больше времени на свежем воздухе, чтобы в полной мере ощутить свою жизненную силу. Перед вами открываются новые горизонты. Отдайте естественному движению жизни.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Не воспринимайте все слишком серьезно, сосредоточьтесь на том, что вы хотите изменить и позвольте миру меняться. Детское чувство любопытства к миру поможет привлечь силы, которые усилят перемены.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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