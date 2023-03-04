Когда ВСУ могут начать контрнаступление – военный эксперт назвал месяц

Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступательные действия уже в апреле этого года, после Пасхи.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник ВСУ Роман Свитан, пишет УНИАН.

"Я думаю, что в апреле уже начнутся наши контрнаступательные действия. Скорее всего, даже лучше их начинать, наверное, после середины апреля. Это привязываться к Пасхе надо. Пасха как-то отрезает определенный период холодов и включается сухой период, именно весенний. То есть Пасха у нас где-то в районе 16 апреля, а вот в зависимости от погоды во второй декаде апреля может быть наше контрнаступление", – считает эксперт.

Роман Свитан подчеркнул, что начинать наступление лучше тогда, когда погода сухая, ведь чернозем на Донбассе такой, что "танк может по самую башню оказаться в грязи". То же касается и приазовских степов.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Украина готовится к контрнаступлению, которое может начаться весной. В страну уже начали поступать танки из нового пакета западной военной помощи, кроме того, идет создание новых добровольческих формирований.

Издание The New York Times писало, что украинская армия отработала сценарии весеннего контрнаступления, которое скоро начнется.

Советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров дал новый прогноз по окончанию боевых действий в Украине. По его мнению, война России может продолжаться еще не менее одного года.

Военный обозреватель и экс-советник ОП Алексей Арестович также прогнозирует, что контрнаступление ВСУ может начаться в середине апреля.

В ГУР говорят, что украинские военные готовы к контрнаступлению, и предоставление военной помощи Западу является одним из решающих факторов в определении его сроков.

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