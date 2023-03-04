На Луне может появиться отдельный часовой пояс

Космические организации работают над унифицированием измерения времени на Луне в течение космических миссий на спутнике Земли.

Европейское космическое агентство (ESA) хочет определить часовой пояс на Луне.

Об этом пишет Associated Press.

Идея возникла во время встречи в Нидерландах в конце прошлого года — тогда участники согласились, что нужно срочно установить "общее месячное время отсчета". В настоящее время государства координируют усилия по этому поводу.

Миссии на Луне работают по времени страны, которая руководит космическим кораблем. Чиновники ESA заявили, что международно принятый лунный часовой пояс облегчит работу всем, поскольку туда стремятся попасть все больше стран и частных компаний.

На Международной космической станции нет собственного часового пояса. Она работает по всемирному координированному времени или UTC, который тщательно отслеживают по атомным часам. Это помогает сравнить разницу между NASA и Канадским космическим агентством и другими партнерскими программами в Японии, Европе и РФ.

Международная команда ученых обсуждает, должна ли только одна из этих организаций устанавливать и поддерживать время на Луне. Но есть сугубо технические вопросы. По данным космического агентства, часы на Луне идут быстрее, чем на Земле и набирают примерно 56 микросекунд каждый день. Это дополнительно усложняет задачу.

Если ученые все же найдут систему рабочего времени для спутника Земли, то смогут сделать то же для других планет.

Напомним, NASA подготовило самую четкую карту возвышенностей на поверхности Луны.

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