В части Украины объявлена воздушная тревога

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
В половине областей Украины днем 4 марта объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях.
Об этом свидетельствуют данные с карты тревог.
Так, сирены звучат в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в АР Крым.
Мониторинговые группы предостерегают об угрозе с юга.
Напомним, по данным ОК "Юг", по состоянию на 4 марта в Черном море находятся три российских ракетоносителя – один надводный и два подводных.
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