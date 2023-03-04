В части Украины объявлена воздушная тревога

В половине областей Украины днем 4 марта объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях.

Об этом свидетельствуют данные с карты тревог.

Так, сирены звучат в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях и в АР Крым.

Мониторинговые группы предостерегают об угрозе с юга.

Напомним, по данным ОК "Юг", по состоянию на 4 марта в Черном море находятся три российских ракетоносителя – один надводный и два подводных.

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