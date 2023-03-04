"Бахмут – эпицентр войны": в ВСУ прокомментировали приезд генералов в город

Украинские защитники будут сражаться за каждый метр земли.

Приезд в Бахмут на Донбассе генералов – маркер того, что Вооруженные Силы Украины будут бороться за каждый метр земли. Украинские военачальники поддерживают военных, героически обороняющих город.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, приезд командующего Сухопутными войсками и Силами специальных операций Александра Сырского и Виктора Хоренко говорит о мужестве и отваге генералов.

"Они приезжают к воинам, поддерживают их, оказывают качественную помощь в планировании обороны. Это маркер, что мы будем бороться за каждый метр нашей земли. Бахмут — эпицентр войны сегодня", — подчеркнул представитель ВСУ.

За прошедшие сутки в районе Бахмута произошли 131 обстрел и 38 боевых столкновений. ВСУ уничтожили 155 окупантов и ранили 239, троих россиян взяли в плен. По словам спикера ВСУ, ситуация в городе сложная, но контролируемая

"Бахмут является приоритетной целью для РФ. Командование и личный состав делают все, чтобы удерживать город и наносить максимальные потери врагу", — заметил Череватый.

Украинские генералы в Бахмуте

Командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко посетил Бахмут. Там проверил работу своих подразделений. По итогам визита он рассказал о текущей ситуации по обороне города.

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в начале марта посещал Бахмут. По его словам, для захвата Бахмута враг бросил подготовленные подразделения ППК "Вагнер" и других регулярных войск российской армии. И в самом городе, и вокруг него идут интенсивные бои.

Перед этим Сырский побывал в Бахмуте в конце февраля. Тогда, по сообщениям замминистра обороны Анны Маляр, прямо на месте были приняты решения о перемещении дополнительных украинских подразделений.

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