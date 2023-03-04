В Бахмуте ВСУ "накрыли" из артиллерии 25 оккупантов (видео)

Украинские военные в Бахмуте Донецкой области из артиллерии уничтожили 25 российских солдат.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Бойцы Госпогранслужбы с помощью дронов выследили российских штурмовиков на Бахмутском направлении. В результате слаженных действий с вражеских штурмовиков были уничтожены", — говорится в сообщении.

Ситуация в Бахмуте

Командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко посетил Бахмут, где проверил работу подразделений, обороняющих город и привлекаемых к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Как пишет британская разведка, на оборону Бахмута направили элитные подразделения Вооруженных сил Украины. В сводке подчеркивают, что силы регулярной российской армии и группы "Вагнер" продолжили наступление на северные окраины города, ныне являющиеся удерживаемым Украиной выступлением, уязвимым для российских атак с трех сторон.

Аналитики Института изучения войны писали, что украинские военные создают условия для контролируемого отступления из Бахмута.

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