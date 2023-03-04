Командующий ССО ВСУ посетил Бахмут (фото)

Командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко посетил Бахмут, где проверил работу своих подразделений. По итогам визита он рассказал о текущей ситуации по обороне города.

Об этом сообщили на Facebook-странице Командования Сил специальных операций ВСУ.

"Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось каждый день", — отметил Хоренко.

Он проверил работу подчиненных подразделений, обороняющих Бахмут и привлекаемых к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

"Во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций", — добавили в командовании ССО.

По словам Виктора Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важна коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины. А быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя.

Напомним, ранее командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский также посещал Бахмут. Он заслушал доклады командиров о ситуации в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности подразделений на линии фронта.

Читайте также: