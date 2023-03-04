Предвыборная кампания Байдена стартует в апреле — Reuters

Американский президент Джо Байден готовится к старту предвыборной кампании. Предварительно ее планируют начать уже в апреле этого года.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, Байден намерена объявить о своем повторном выдвижении на выборах в апреле. Впрочем, пока эта дата не окончательна. Команда сейчас ищет руководителя кампании и занимается организационными вопросами штаба.

В частности, команда действующего председателя Белого дома пытается привлечь ключевых представителей Демократической партии. Да, Национальный комитет демократов создаст "национальный совет консультантов". В состав которой войдут "политики-звезды", известные своими амбициями на высшие должности, но не оказавшиеся за бортом по результатам выборов 2022-го.

Отмечается, что консультативный совет будет иметь целью демонстрировать единство партии. Они будут проводить встречи с избирателями, давать интервью в медиа от имени партии и кандидата, а также популяризировать его.

Напомним, в феврале президент Джо Байден подтвердил свое намерение баллотироваться на второй срок в интервью ведущему телеканалу ABC News Дэвиду Мьюру. К слову, в возрасте 80 лет Байден является старейшим действующим резидентом в истории США, и вопросы его возраста, которые преследовали его во время его кампании 2020 года, продолжались на протяжении всего его президентства.

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