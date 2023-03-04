В Украине объявили штормовое предупреждение: где накроет непогода

Сегодня, 4 марта, погода в большинстве регионов Украины испортится. Спокойная погода ожидается только в южных и юго-восточных регионах Украины.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Синоптики объявили первый ("желтый") уровень опасности в Киеве, Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и в Закарпатской областях.

Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в указанных областях ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, общее направление западное.

"Он может вызвать проблемы в работе энергетики, коммунального хозяйства и транспорта. В целом 4 марта в Украине без осадков, только на севере страны может пройти легкий дождь или мокрый снег. Температура воздуха днем будет в пределах 1-7 градусов тепла, на юге – от 6 до 11 градусов тепла", — говорится в сообщении синоптиков.

Ранее синоптики сообщили, что в Украине ожидается ранняя и теплая весна, иногда с аномальными температурами.

Штормовое предупреждение: грозы, град и шквалы в западных областях

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