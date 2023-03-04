В России в Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба".

Об этом сообщает Телеграмм-канал " База ".

Отмечается, что атака произошла утром 3 марта, но о ней стало известно только спустя сутки. Как пытаются убедить пропагандисты, БПЛА попал якобы в пустой резервуар.

"Прилетевший со стороны Украины БПЛА и снаряженный самодельным взрывным устройством врезался в пустой резервуар емкостью 3000 тонн. В результате в резервуаре образовалось отверстие площадью 1 кв.м", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с военного аэродрома в российском Ейске после взрывов и пожара исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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