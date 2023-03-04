ДТЭК предупреждает о возможных отключениях света в некоторых областях

Хотя "Укрэнерго" не предоставило ограничения на потребление электроэнергии, однако отключения света могут быть в определенных регионах.

По состоянию на утро субботы, 4 марта, НЭК "Укрэнерго" не предоставляла ограничения на потребление электроэнергии в Украине, однако из-за локальных повреждений возможны отключения света.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

"Это позволяет не отключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в результате повреждения сетей "Укрэнерго" в некоторых энергоузлах возможны отключения по графику, если будет расти потребление электроэнергии", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что, несмотря на стабильную работу, угроза для энергосистемы сохраняется.

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