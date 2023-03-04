Ученые нашли на Мадагаскаре птиц, которых считали вымершими четверть века

В отдаленных тропических лесах на северо-востоке Мадагаскара орнитологи впервые с 1999-го обнаружили малагасийский тетрак. Птицу считали вымершим и даже называли одним из самых разыскиваемых видов пропавших птиц по версии Search for Lost Birds.

Об этом сообщает The Peregrine Fund.

"Теперь, когда мы нашли тетраку малагасийскую и лучше поняли среду, в которой живет эта птица, мы можем искать ее в других частях Мадагаскара и узнать о ней важную информацию", — заявил руководитель экспедиции и программный директор The Peregrine Fund Лили-Арисон Рене де Роланд.

Отмечается, что исследователи заметили малагасийский тетрак в двух разных отдаленных местах: на полуострове Масуала в конце декабря прошлого года, а также вблизи города Андапа в январе этого года. На поиски птицы ученые отправились в декабре 2022-го.

Впервые птица одна из команд орнитологов увидеть 22 декабря на Масуале. А уже 1 января другая часть команды заметила птицу, похожую на малагасийскую тетраку, на которую прыгал в густых зарослях у реки. По словам орнитолога Джона Миттермайера, вид птиц действительно любит находиться у рек. Возможно, поэтому ему удавалось оставаться незамеченным так долго. Уже в последний день экспедиции команда поймает птицу с помощью специальной сетки.

"Особенность наблюдения за птицами в тропических лесах состоит в том, чтобы прислушиваться к птичьему крику, поэтому вы, естественно, пытаетесь избегать времяпрепровождения у бурных рек, где ничего нельзя расслышать", — объяснил Миттермайер.

Теперь команда планирует понаблюдать за малагасийской тетрашкой с сентября по октябрь, когда на Мадагаскаре размножается большинство птиц.

Впрочем, орнитологи опасаются, что тетрак малагасийский находится под угрозой исчезновения. Ведь подавляющее большинство низменных тропических лесов на северо-востоке Мадагаскара уже уничтожено. К слову, тетрака малагасийская (сумеречная) – певчая птица с характерным желтым горлом.

Напомним, боливиец Джонаттан Акоста заблудился в джунглях Амазонки и выживал там 31 день, питаясь дикими фруктами, червями и насекомыми. 30-летний мужчина потерялся во время охоты с друзьями.

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