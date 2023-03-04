ДТЕК попереджає про можливі відключення світла у деяких областях

Хоча "Укренерго" не надало обмеження на споживання електроенергії, однак відключення світла можуть бути у певних регіонах.

Станом на ранок суботи, 4 березня, НЕК "Укренерго" не надавала обмеження на споживання електроенергії в Україні, однак через локальні пошкодження можливі відключення світла.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак внаслідок пошкодження мереж "Укренерго" в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що попри стабільну роботу, ​загроза для енергосистеми зберігається.

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