"Загроза зберігається": Зеленський провів нараду щодо роботи енергосистеми

Україна почала готуватися до наступного опалювального сезону, сказав президент.
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення стабільності роботи української енергосистеми.
Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 1 березня.
"В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години", – зазначив Зеленський.
У ній взяли участь представники енергетичних компаній: "Нафтогазу", "Енергоатому", "Укренерго", "Укргідроенерго" та інших, а також уряд, Офіс президента, голова профільного комітету ВР, військові і розвідка.
"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває", – сказав президент.
За його словами, на енергетичній нараді зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. Також Україна почала готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього.
"Бачимо ризики – знайдемо реагування", – підсумував Зеленський.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи будуть ще вимикати світло в Україні.
Нагадаємо, що в Україні поки що вдається обходитися без віялових відключень електроенергії. Проте в ДТЕК попередили, що ситуація невдовзі може змінитися навіть без російських обстрілів.
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