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"Загроза зберігається": Зеленський провів нараду щодо роботи енергосистеми

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"Загроза зберігається": Зеленський провів нараду щодо роботи енергосистеми

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна почала готуватися до наступного опалювального сезону, сказав президент.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо забезпечення стабільності роботи української енергосистеми.

Про це глава держави розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері, 1 березня.

"В енергетичній нараді взяли участь усі, від кого залежить стабільність роботи нашої енергосистеми. Це була тривала нарада – три години", – зазначив Зеленський.

У ній взяли участь представники енергетичних компаній: "Нафтогазу", "Енергоатому", "Укренерго", "Укргідроенерго" та інших, а також уряд, Офіс президента, голова профільного комітету ВР, військові і розвідка.

"Цю зиму пройдено. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець. Але все ж ми змогли забезпечити Україну енергією й теплом. Так, загроза для енергосистеми зберігається. Але й робота заради енергосистеми триває", – сказав президент.

За його словами, на енергетичній нараді зафіксували поточні завдання, щоб нормально завершити цей опалювальний сезон. Також Україна почала готуватися до наступного сезону – кожен з учасників наради отримав свою частину роботи щодо цього.

"Бачимо ризики – знайдемо реагування", – підсумував Зеленський.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи будуть ще вимикати світло в Україні.

Нагадаємо, що в Україні поки що вдається обходитися без віялових відключень електроенергії. Проте в ДТЕК попередили, що ситуація невдовзі може змінитися навіть без російських обстрілів.

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Дата публікації
Перегляди
478
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