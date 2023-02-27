Чи будуть ще вимикати світло в Україні: пояснив міністр енергетики

Електропостачання в Україні є і буде збережено і надалі. Два тижні поспіль наша держава живе без планових та аварійних вимкнень.

В Україні більше не вимикатимуть світло. В енергосистемі тепер працюють усі види генерацій.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, світло є і буде надалі. Вже два тижні наша держава живе без планових і аварійних відключень електроенергії. Це говорить про те, що дефіциту електрики немає.

Обмеження зняті навіть на Одещині, де останнім часом через удари росіян відчувалися перебої з електропостачанням. Вуличне освітлення повернулось у столицю, а містяни тепер знову пристосовуються до нового графіку - коли світло є завжди.

“Генерація повністю забезпечує споживання електроенергії. Безумовно, це був рекордний термін. Сьогодні світловий день більший, погода тепліша, відповідно, падає рівень споживання електроенергії. Тому є така впевненість, що ми і надалі житимемо без обмежень, якщо дійсно не буде дуже суттєвих ушкоджень енергосистем”, - підкреслив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що в Україні поки що вдається обходитися без віялових відключень електроенергії, проте ситуація невдовзі може змінитися навіть без російських обстрілів.

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