Будут ли еще выключать свет в Украине: объяснил министр энергетики

Электроснабжение в Украине есть и будет сохранено и дальше. Две недели подряд наше государство живет без плановых и аварийных отключений.

В Украине больше не будут выключать свет. В энергосистеме теперь работают все виды поколений.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, свет есть и будет дальше. Уже две недели наша страна живет без плановых и аварийных отключений электроэнергии. Это говорит о том, что недостатка электричества нет.

Ограничения сняты даже в Одесской области, где в последнее время из-за ударов россиян ощущались перебои с электроснабжением. Уличное освещение вернулось в столицу, а горожане теперь снова приспосабливаются к новому графику — когда свет есть всегда.

“Генерация полностью обеспечивает потребление электроэнергии. Безусловно, это был рекордный срок. Сегодня световой день больше, погода более теплая, соответственно, падает уровень потребления электроэнергии. Поэтому есть такая уверенность, что мы будем и дальше жить без ограничений, если действительно не будет очень существенных повреждений энергосистемы”, — подчеркнул Герман Галущенко.

Напомним, что в Украине пока удается обходиться без веерных отключений электроэнергии, однако ситуация может измениться даже без российских обстрелов.

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