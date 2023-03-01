Нашестя дронів у РФ: експерт відповів, чи долетять вони до Путіна у Кремлі 

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що атаки безпілотників на Росію будуть ставати дедалі більшими та глибшими. За його припущеннями, йдеться про 1000 км (відстань від Києва до Москви становить орієнтовно 800 км.).

Про це експерт сказав в екслюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Атаки дронами по території Росії ще раз показують, що їхня система ППО не є неподоланно. Це черговий міф, який розбився. Друге, я думаю, це натяк на те, що ці атаки будуть дедалі більшими та глибшими. Ми можемо говорити про 1000 км. Офіційно немає підтвердження, чиї це були дрони", - розповів Жданов.

Щодо ймовірно маршруту безпілотника, то на думку ескперта, він міг пролягати як через Білорусь, так і пролетіти біля кордону з НАТО.

"Умовно, припустити, що це був наш, то він заходив у повітряний простір Росії і йшов через європейську частину, то де Курська область, а де - Петербург. То виходить, що він пройшовся над усіма можливими розташуваннями російських військ вздовж кордону з НАТО. Там же Естонія. Або він летів через територію Білорусь. Тоді запитання, а що із повітряним простором РБ. Можливо саме тому Лукашенко і нервував на засіданні", - зауважив він.

Росію масово атакують "невідомі безпілотники"

Впродовж останніз днів Росією прокотилася хвиля атак "невідомих дронів". Безпілотники долетіли до Бєлгородської та Брянської областей, Краснодарського краю та Підмосков'я. Цілі - критичні та військові об'єкти інфраструктури. Зокрема, 27 лютого в Бєлгороді впали три безпілотники. За інформацією пропагандистських ЗМІ, дрони летіли у бік електричної підстанції. Ще один безпілотник збили над Суражським районом Брянщини.

Також відомо, що у ніч проти 28 лютого в Адигеї також впав "невстановлений літальний апарат". В той же день у Краснодарському краї РФ пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Єйськ", звідки злітають літаки для ударів по Україні. Місцева влада пояснила вибухи навчаннями на території району.

Українська влада не підтверджує свою причетність до атак по Росії. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що Україна не завдає ударів по території Росії, оскільки веде оборонну війну.

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