Нашествие дронов в РФ: эксперт ответил, долетят ли они до Путина в Кремле

Военный эксперт Олег Жданов считает, что атаки беспилотников на Россию будут становиться все больше и глубже. По его предположениям, речь идет о 1000 км (расстояние от Киева до Москвы составляет ориентировочно 800 км).

Об этом эксперт сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Атаки дронами по территории России еще раз показывают, что их система ПВО не преодолена. Это очередной миф, который разбился. Второе, я думаю, это намек на то, что эти атаки будут все больше и глубже. Мы можем говорить о 1000 км. Официально нет подтверждения, чьи это были дроны", — рассказал Жданов.

Что касается маршрута беспилотника, то, по мнению эскперта, он мог пролегать как через Беларусь, так и пролететь у границы с НАТО.

"Условно, предположить, что это был наш, то он заходил в воздушное пространство России и шел через европейскую часть, то где Курская область, а где — Петербург. Это значит, что он прошелся над всеми возможными расположениями российских войск вдоль границы с НАТО. Там же Эстония. Или он летел через территорию Беларусь. Тогда вопрос, а что с воздушным пространством РБ. Возможно, именно поэтому Лукашенко и нервничал на заседание", — отметил он.

Россию массово атакуют "неизвестные беспилотники"

В течение последних дней Россией прокатилась волна атак "неизвестных дронов". Беспилотники долетели до Белгородской и Брянской областей, Краснодарского края и Подмосковья. Цели – критические и военные объекты инфраструктуры. В частности, 27 февраля в Белгороде упали три беспилотника. По информации пропагандистских СМИ, дроны летели в сторону электрической подстанции. Еще один беспилотник был сбит над Суражским районом Брянщины.

Также известно, что в ночь на 28 февраля в Адыгее также упал "неустановленный летательный аппарат". В тот же день в Краснодарском крае РФ раздались взрывы в районе военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают самолеты для ударов по Украине. Местные власти объяснили взрывы учениями на территории района.

Украинские власти не подтверждают свою причастность к атаке по России. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина не наносит удары по территории России, поскольку ведет оборонную войну.

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