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Это учения: в России объяснили "бавовну" на аэродроме в Ейске

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Это учения: в России объяснили "бавовну" на аэродроме в Ейске

Фото иллюстративное / Фото: Министерство обороны России

Местные тг-каналы утверждают об атаке беспилотника, а некоторые – пишут о якобы ракетном ударе.

Вечером 28 февраля в Краснодарском крае РФ в районе военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают самолеты для атаки по Украине, раздались взрывы. Местные власти утверждают, что это связано с учениями на территории района.

Об этом написал глава Ейского района Роман Бублик.

"Уважаемые жители Ейского района, напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения, о которых мы писали раньше. Соблюдайте спокойствие. Обо всем, что происходит на территории Ейского района, я вам всегда сообщаю, поэтому прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети. Призываю граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения", — говорится в его канале.

Впрочем, не все россияне поверили чиновнику. В его сообщении граждане страны-агрессорки оставляют гневные комментарии, которые правда быстро подчищаются.

"Бавовна" в России 28 февраля:

Напомним, с ночи 27 февраля до утра 28-го по всей России прокатилась волна атак "неизвестными беспилотниками". Целями были российские газовые и нефтяные хранилища. Так, поздно вечером 27 февраля в Белгороде упали три беспилотника. Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.

Нефтебазу неизвестные дроны атаковали "Роснефти" в Туапсе. По информации местных телеграмм-каналов, они были начинены взрывчаткой. Российский телеграмм-канал Baza утверждает, что дроны упали в 100 метрах от нефтехранилища.

А уже вечером 28 февраля взрывы прогремели в России в районе военного аэродрома "Ейск", откуда взлетают вражеские самолеты для атаки по украинским городам. Местные тг-каналы утверждают об атаке беспилотника, а некоторые пишут о якобы ракетном ударе.

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Дата публикации
Просмотры
2390
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