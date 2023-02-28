Це навчання: у Росії пояснили "бавовну" на аеродромі в Єйську

Ввечері 28 лютого у Краснодарському краю РФ в районі військового аеродрому, звідки злітають літаки для атаки по Україні, пролунали вибухи. Місцева влада стверджує, що це пов'язно із навчаннями на території району.

Про це написав голова Єйського району Роман Бублик.

"Шановні жителі Єйського району, нагадую, що на території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання, про які ми писали раніше. Дотримуйтесь спокою. Про все, що відбувається на території Єйського району, я вам завжди повідомляю, тому прошу не вестися на провокації, які поширюються в мережі. Закликаю громадян критично ставитися до подібних повідомлень, ретельно перевіряти отримані з неофіційних джерел відомості", - йдеться у його тг-каналі.

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