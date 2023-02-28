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США перекинули до Європи "літак судного дня"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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США перекинули до Європи "літак судного дня"

Фото: U.S. European Command

E-6B Mercury, що стояв на озброєннях від початку 90-х, повинен забезпечити можливість відповідного ядерного удару США у випадку, якщо наземні командні пункти будуть уражені противником.

США перекинули до Європи "літак судного дня".

У вівторок, 28 лютого, до Ісландії прибув E-6B Mercury, який має статус "повітряного командного пункту" Стратегічного командування ЗС США.

Про це повідомило U.S. European Command.

Як зазначається, оснащений автоматизованим комплексом управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет, американський "літак судного дня" прибув до Європи для "виконання завдань у зоні відповідальності європейського командування".

E-6B Mercury, що стояв на озброєннях від початку 90-х, повинен забезпечити можливість відповідного ядерного удару США у випадку, якщо наземні командні пункти будуть уражені противником. Він забезпечує зв’язок з атомними підводними човнами класу Ohio, кожен з яких здатний нести по 20 міжконтинентальних балістичних ракет. На цей час на бойовому патрулюванні знаходяться 14 таких підводних човнів, шість з яких знаходяться в Атлантиці.

Зазначимо, що 24 лютого до Європи також прибули чотири стратегічні бомбардувальники США B-52 Stratofortress.

Нагадаємо, 24 лютого президент США Джо Байден виключив можливість передавання Україні винищувачів F-16, сказавши, що вони "зараз не потрібні". 

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що саме F-16 є найоптимальнішим варіантом винищувача для українських військових. Це літак, який пройшов модернізацію і може нести всі типи озброєння.

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Перегляди
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