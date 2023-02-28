E-6B Mercury, що стояв на озброєннях від початку 90-х, повинен забезпечити можливість відповідного ядерного удару США у випадку, якщо наземні командні пункти будуть уражені противником.

США перекинули до Європи "літак судного дня".

У вівторок, 28 лютого, до Ісландії прибув E-6B Mercury, який має статус "повітряного командного пункту" Стратегічного командування ЗС США.

Про це повідомило U.S. European Command.

Як зазначається, оснащений автоматизованим комплексом управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет, американський "літак судного дня" прибув до Європи для "виконання завдань у зоні відповідальності європейського командування".

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023

E-6B Mercury, що стояв на озброєннях від початку 90-х, повинен забезпечити можливість відповідного ядерного удару США у випадку, якщо наземні командні пункти будуть уражені противником. Він забезпечує зв’язок з атомними підводними човнами класу Ohio, кожен з яких здатний нести по 20 міжконтинентальних балістичних ракет. На цей час на бойовому патрулюванні знаходяться 14 таких підводних човнів, шість з яких знаходяться в Атлантиці.

Зазначимо, що 24 лютого до Європи також прибули чотири стратегічні бомбардувальники США B-52 Stratofortress.

Нагадаємо, 24 лютого президент США Джо Байден виключив можливість передавання Україні винищувачів F-16, сказавши, що вони "зараз не потрібні".

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що саме F-16 є найоптимальнішим варіантом винищувача для українських військових. Це літак, який пройшов модернізацію і може нести всі типи озброєння.

Українська "Мрія" полетить знову: директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов розповів про відновлення літака