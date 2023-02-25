Канада не виключає навчання для українських військових пілотів - Трюдо

Канада відкрита до можливості розширення своєї льотної тренувальної програми, щоб включити до неї українських військових пілотів.

Про це під час пресконференції у Торонто заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, - пише Укрінформ.

“Ми завжди шукатимемо, як навчати та підтримувати - і де для нас є сенс це робити. Наразі ми навчаємо українських танкістів використовувати Leopard 2, які їм передаємо. Ми завжди відкриті до того, аби робити більше. Ми обговорюватимемо з українцями те, як їм найкраще допомогти”, - зауважив Трюдо на запитання про можливість навчання українських військових пілотів у Канаді.

Додамо, що у межах канадської тренувальної місії UNIFIER близько 35 тисяч українських захисників пройшли курс навичок сучасного бою, що допомогло їм бути ефективнішими під час бойових дій.

Також у Канаді вже багато років діє льотна школа НАТО, яка дислокується на двох військових базах. На ній навчають військових пілотів з країн Альянсу та їх союзників. Розпочинаючи курс на легких цивільних літаках, на останніх етапах програми пілоти опановують винищувачами.

Нагадаємо, що Польща не проти проводити в себе навчання для українських пілотів на винищувачах F-16, але таке рішення треба узгодити в ширшій коаліції із союзниками.

Окрім Польщі, ще три країни Європи готові навчати українських пілотів літати на F-16. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

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