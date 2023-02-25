Чи очікує світ Третя світова війна: екстрасенс дав відповідь

Екстрасенс Каїн Крамер запитав колоду Таро про те, чи можливий початок Третьої світової війни та вони розповіли, чого нам очікувати у майбутньому.

Чи готуватися нам до Третьої світової війни? Вірогідність цього оцінив український екстрасенс Каїн Крамер.

Відповідне відео він оприлюднив на YouTube-каналі.

За його словами, Третя світова — мрія Володимира Путіна. Він хоче цього, оскільки програти у світовій не так соромно, як програти одній країні, яка вдесятеро менша за розмірами.

Щодо того, хто може розпочати Третю світову, Каїн відкинув Китай і Америку, мов, навряд можуть розпочати війну. Екстрасенс пояснив, що ці дві країни взаємозалежні та скоріш за все домовляться без зброї.

“Сам Китай дуже залежний від зовнішньої торгівлі, і якщо він десь буде проявляти агресію, то будуть санкції й так далі. Китаю санкції не потрібні. Це його може вбити”, — сказав Каїн Крамер.

Далі екстрасенс зробив ще один розклад на картах про загальну ймовірність світової війни. Випали карти “любов” — означає домовленості, взаєморозуміння та консенсус; “кубок” — говорить про прояв любові та підтримки; остання карта “п’ятикутна зірка” — означає “вип’ємо разом за гроші та розвиток”.

“Атмосфера може розпалюватися, але в один чудовий момент всі про усе домовляться, тому що неможливо буде так далі”, — додав екстрасенс.

Нагадаємо, що коли може закінчитися війна в Україні – своїм передбаченням поділилася гуцульська мольфарка Марія і попередила, що найближчі місяці будуть важкими.

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