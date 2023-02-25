На Дніпропетровщині лунають вибухи: працює ППО

У ніч проти 25 лютого у низці українських областях була оголошена повітряна тривога.

У частині з них протягом години вже дали відвій, проте деякі з них ще залишають «червоними».

Зокрема, у моніторингових пабліках йдеться про те, що під час повітряної тривоги Херсон обстрілювали з ворожих «Градів».

Також під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині лунають вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

Донеччина опинилася під обстрілом з ЗРК С-300 з-під Комиш-Зорі Пологівського району.

Інформація перевіряється та уточнюється. Слідкуйте за подальшими повідомленнями.

Також вночі у Кривому Розі було чути вибух. Подробиці інциденту наразі невідомі.

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