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Кілька українських областей "почервоніли" через повітряну тривогу

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кілька українських областей "почервоніли" через повітряну тривогу

Фото: pixabay.com

Не нехтуйте особистою безпекою.

У ніч проти 25 лютого 2023 року у кількох українських областях пролунала повітряна тривога.

Зокрема, йдеться про Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську, Сумську, Полтавську, Черкаську, Донецьку, Луганську області та Крим.

За попередньою інформацією, є загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК на Сході.

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Зокрема, йдеться про ЗРК С-300 - до 70-100 км по наземним цілям від точки запуску, ОТРК «Іскандер» - до 500 км від точки запуску. 

Довіряйте офіційним повідомленням влади. Перебувайте в укриттях. 

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Дата публікації
Перегляди
5073
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