На Сумщині протитанкова ракета влучила в маршрутку: є поранені

Стала відома ситуація в Сумській області станом на 21:00 24 лютого 2023.
24 лютого 2023 року о 16.36 росіяни обстріляли з території рф протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі «Рута» сполученням «Журавка-Суми» в районі с. Водолаги Хотінської громади.
Про це інформує Сумська ОВА.
Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи.
Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.
Усього протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Хотінської, Юнаківської. Було зафіксовано 47 "прильотів".
- Новослобідська громада: з 09.50 був мінометний обстріл громади − 8 прильотів, а з 11.33 зафіксований артобстріл − 14 "прильотів".
- Хотінська громада: об 11.15 росіяни теж гатили з мінометів − 5 "прильотів".
- Краснопільська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.
- Юнаківська громада: з 16.14 було здійснено артобстріл громади − 7 "прильотів".
Зауважимо, раніше в Сумській ОВА спростували інформацію про те, що поблизу з кордоном України біля меж цієї області росіяни сконцентрували велике угруповання військ.
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