На Сумщині протитанкова ракета влучила в маршрутку: є поранені

24 лютого 2023 року о 16.36 росіяни обстріляли з території рф протитанковою керованою ракетою цивільне маршрутне таксі «Рута» сполученням «Журавка-Суми» в районі с. Водолаги Хотінської громади.

Про це інформує Сумська ОВА.

Внаслідок терористичного обстрілу отримали травмування чотири цивільні особи.

Постраждалий водій та троє пасажирів доставлені до Сумської обласної клінічної лікарні з попереднім діагнозом: контузія.

Усього протягом дня росіяни здійснили обстріли 4 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Хотінської, Юнаківської. Було зафіксовано 47 "прильотів".

Зауважимо, раніше в Сумській ОВА спростували інформацію про те, що поблизу з кордоном України біля меж цієї області росіяни сконцентрували велике угруповання військ.

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