Понад 80 "прильотів": ворог продовжує нещадно обстрілювати Сумщину

Стала відома ситуація на прикордонних територіях Сумської області станом на 21.00 22 лютого 2023.

Протягом дня ворог здійснив обстріли 6 територіальних громад області: Есманьської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Новослобідської, Хотінської.

Про це пише Сумська ОВА у соціальних мережах.

Було зафіксовано понад 89 «прильотів»: − 80 мінометних «прильотів», 8 прильотів з артилерії та 1 за допомогою протитанкової керованої ракети.

О 13.30 з території Росії випущено протитанкову керовану ракету поблизу села Водолаги Хотінської громади. Внаслідок попадання по цивільному автомобілю «Газель» з розвезення хліба водій та пасажир отримали поранення. Їм надали медичну допомогу.

Есманьська громада: протягом дня росіяни били з мінометів − 40 «прильотів.» Внаслідок мінометного обстрілу об 11.05 пошкоджено дорогу, адмінбудівлю приватного підприємства та 2 житлових будинки в с. Сопич.

Білопільська громада: з 09.48 здійснено мінометний обстріл села Рижівка − 3 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок. Обстріл села продовжився з 15.15 − 3 «прильоти». Пошкоджень зазнали ще 3 приватні житлові будинки. Також 7 мін прилетіло по іншому населеному пункту громади.

Юнаківська громада: ворог гатив по території громади з САУ − 8 «прильотів».

Краснопільська громада: був мінометний обстріл після 12.00 − 3 «прильоти».

Новослобідська громада: зафіксовано мінометні обстріли громади − усього 22 «прильоти».

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Зауважимо, раніше в Сумській ОВА спростували інформацію про те, що поблизу з кордоном України біля меж цієї області росіяни сконцентрували велике угруповання військ.

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