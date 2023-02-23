Астрологічний прогноз на 23 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день однаково вдалий для будь-яких починань, особливо якщо вони пов'язані з чимось новим, досі невідомим – ідеями, задумами, проєктами.

Символ дня: Дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, смарагдовий, трав'яний, малахітовий, нефритовий.

Щасливе каміння дня: зелений нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть тривати довго, а потім – якщо, звичайно, не розпочати вчасне лікування – перейти у хронічну стадію або стати причиною серйозних ускладнень. Від будь-якого хірургічного втручання необхідно відмовитись, особливо якщо воно має стосунок до гортані.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса та калорійної їжі, але й голодувати не можна – шлунок цього дня потребує навантаження.

Стрижка дня: від будь-яких маніпуляцій із волоссям необхідно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна сіяти насіння і поливати розсаду, що вже зійшла.

Магія та містика дня: можна виготовляти амулети та талісмани, знімати пороблення і пристріт.

Сни дня: можна проводити обрізання плодових дерев та чагарників.

Табу дня: не варто спілкуватися з малознайомими та незнайомими людьми.

Афоризм дня: "Інформація – кисень сучасного світу" (Рональд Рейган).

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